Новинка realme 5 Pro

Младшая модель realme 5 в некоторых моментах даже превосходит Pro-версию. Так, экран имеет меньшее разрешение, но большую диагональ — 6,5 дюйма. Кроме того, ёмкость аккумулятора составляет целых 5000 мАч. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 665, выполненный по 11-нм техпроцессу. Камера realme 5 отличается от realme 5 Pro только основным сенсором — в обычной «пятерке» он имеет разрешение 12 Мп. Камера realme 5 Pro представлена четырьмя модулями: основным на 48 Мп с уже хорошо известным сенсором Sony IMX 586 и объективом с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольным на 8 Мп с углом обзора 119° и двумя дополнительными по 2 Мп для съемки макро и портретов.realme 5 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + и восьмиядерный процессор Snapdragon 712, выполненный по 10-нм техпроцессу. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4035 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0 мощностью 20 Вт.О стоимости новинки пока неизвестно.