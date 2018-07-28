Новинка смартфона Honor Note 10

Компания Honor выпустила в этом году флагманский смартфон. В наличии 8 Гб ОЗУ и флэш-накопитель на 512 Гб, сдвоенная тыльная камера (24 + 16 Мп) и 13-мегапиксельная для селфи (распознавание лиц - Face Unlock), модули Wi-Fi, Bluetooth 4.2 LE, порт USB Type-C, Dual 4G VoLTE, NFC и GPS, аккумуляторная батарея на 4900 мА/ч (поддержка быстрой подзарядки). В основе модели лежит 8-ядерный 2,4-гигагерцевый чипсет, но, скорее всего, это Kirin 970, а не новейший HiSilicon Kirin 980. Разрешение 6,95-дюймового AMOLED-экрана с необычным соотношением сторон (18,5:9) – 2220 на 1080 точек. Роль ОС досталась Android 8.1 Oreo (плюс оболочка EMUI 8.2). О стоимости смартфона пока неизвестно.