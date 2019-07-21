Новинки PRO AUDIO от Focal и IsoAcoustics

В Dr. Head поступил ряд первоклассных продуктов от французской компании Focal — наушники и студийные двухполосные мониторы ближнего поля.

Мониторные наушники Focal Listen Professional — студийная модификация модели Listen, которая пришла на смену Focal Spirit Professional. У новинки гораздо более удобная конструкция и еще более естественное нейтральное звучание. 3 модели мониторов из серии Alpha — самые бюджетные в модельном ряду Focal: Alpha 50 (динамики 5»), Alpha 65 (динамики 6,5») и Alpha 80 (динамики 8») с композитными вуферами Polyglass и алюминиевыми 1» твитерами. Shape 50 и Shape 65 — более продвинутые мониторы с Flax-вуферами из льняного «сендвича» со стекловолокном и твитерами из алюминиево-магниевого сплава. Solo6 Be — High End монитор с бериллиевым твиттером и композитным вуфером. Мониторы серии Shape, а также Solo6 изготавливают вручную во Франции. Кроме того, в наличии ряд антивибрационных подставок под мониторы от IsoAcoustics с максимальной нагрузкой от 15.5 кг до 45 кг.