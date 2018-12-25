Новое автомобильное зарядное устройство Mi Car Charger Basic

Xiaomi выпустила более дешевую версию своего автомобильного зарядного устройства Mi Car, которая называется Mi Car Charger Basic.

Эта новая модель по цене $ 6 и доступна на Mi.com. Новый Mi Car Charger Basic имеет два USB-выхода. Один из них поддерживает Qualcomm Quick Charge 3.0 с выходами 5V / 3A, 9V / 2A и 12V / 1.5A, а второй порт поддерживает только выход 5V / 1A. Весь блок сделан из пластика. Для сравнения, стандартное автомобильное зарядное устройство Mi поддерживает функцию быстрой зарядки от обоих портов USB, хотя каждый из них может выдавать напряжение 5 В / 2,4 А, и вы можете получить максимум 3,6 А, выходящие из обоих портов одновременно. Эта модель изготовлена ​​из алюминия и стоит 10 долларов США.