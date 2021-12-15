Новое беспроводное зарядное устройство для базовой станции Nomad

На этой неделе Nomad выпустил новое беспроводное зарядное устройство в виде базовой станции по цене в 120 долларов. Новое беспроводное зарядное устройство теперь оснащено магнитами, позволяющими легко разместить телефон в наиболее оптимальном месте. Базовая станция оснащена тремя мощными катушками и заряжает одно или два устройства одновременно до 10 Вт.

Другие функции включают порт USB-C PD (Power Delivery), обеспечивающий выходную мощность 18 Вт, вместе с портом USB-A, обеспечивающий дополнительные 7,5 Вт мощности. Позволяет заряжать устройства одновременно для двух беспроводных и двух проводных устройств. Концентратор базовой станции с магнитным выравниванием способен заряжать любое беспроводное устройство Qi, а функция магнитного выравнивания является дополнительным преимуществом для тех, кто пользуется устройствами Apple MagSafe .

Устройство базовой станции сочетает в себе многофункциональное беспроводное зарядное устройство и концентратор для зарядки с классическим дизайном Nomad. Три мощные зарядные катушки имеют функцию магнитного выравнивания, что упрощает поиск горячей точки зарядки и увеличивает эффективность зарядки.
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