Новое обновление для Oculus Rift

Oculus Rift выпускает обновление, которое представляет вещание на Facebook Live. Включив его, и вы сможете транслировать изображение со своей гарнитуры друзьям.

Oculus теперь предлагает бета-версию Public Homes, которая позволяет любому желающему присоединиться к вашему виртуальному социальному пространству. Вы можете найти места, которые соответствуют вашим интересам и возможно, завести несколько онлайн-друзей. Неудивительно, что существуют строгие меры безопасности, позволяющие отключать посетителей и сообщать о злоупотреблениях.