Новое устройство Amazon Echo Input

Amazon выпустила новое устройство Echo Input. В отличие от других устройств Echo, новый продукт сам по себе не является динамиком - вместо этого его цель - добавить функцию Alexa к любому внешнему динамику, а затем управлять ими с помощью голосовых команд.

Аксессуар можно подключить к другим динамикам через аудиокабель 3,5 мм или Bluetooth. Говоря о функциях и характеристиках Echo Input, аксессуар имеет форму диска и работает от виртуального помощника Amazon на базе Alexa. Устройство оснащено четырьмя активными микрофонами, которые могут слышать вас по всей комнате - даже при включенной музыке. Стоимость Echo Input составляет 42 доллара.