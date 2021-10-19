Новое зарядное устройство Apple мощностью 140 Вт

Помимо использования стандарта USB-C PD 3.1, Apple также подтвердила, что этот блок является его первым зарядным устройством из нитрида галлия (GaN), что означает, что он использует материал, который позволяет компаниям создавать более мощные зарядные устройства меньшего размера, чем их традиционные аналоги. Помимо характеристик зарядного устройства, Apple также подтвердила, что любой из портов Thunderbolt 4 новых MacBooks можно использовать для зарядки ноутбуков.
Кроме того, Apple заявляет, что магниты, используемые в разъеме MagSafe 3, сильнее, чем в предыдущем поколении.