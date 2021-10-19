Новое зарядное устройство Apple мощностью 140 Вт

Новый блок зарядки Apple мощностью 140 Вт, который работает с новым зарядным кабелем MagSafe для питания нового 16-дюймового MacBook Pro, использует стандарт USB-C Power Delivery 3.1. Блок не только входит в комплект нового 16-дюймового MacBook Pro, но и доступен отдельно за 99 долларов, не включая кабель USB-C-to-MagSafe, который стоит дополнительно 49 долларов. Между тем, новые 14-дюймовые MacBook Pro поставляются с зарядными устройствами на 67 и 96 Вт, в зависимости от конкретной модели.

Помимо использования стандарта USB-C PD 3.1, Apple также подтвердила, что этот блок является его первым зарядным устройством из нитрида галлия (GaN), что означает, что он использует материал, который позволяет компаниям создавать более мощные зарядные устройства меньшего размера, чем их традиционные аналоги. Помимо характеристик зарядного устройства, Apple также подтвердила, что любой из портов Thunderbolt 4 новых MacBooks можно использовать для зарядки ноутбуков.

Кроме того, Apple заявляет, что магниты, используемые в разъеме MagSafe 3, сильнее, чем в предыдущем поколении.
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