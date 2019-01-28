Новое зарядное устройство от компании Samsung с выходной мощностью 15 Вт

Компания Samsung вместе с новым смартфоном Galaxy S10, принесет с собой новое зарядное устройство Samsung EP-P5200, которое было сертифицировано FCC. Новое зарядное устройство рассчитано на вход 12V / 2.1A.

Для сравнения EP-N5100 потребляет 9 В / 1,67 А на входе и 9 В / 1 А - это 9 Вт мощности и КПД около 60%. Предполагая аналогичную производительность, мы можем ожидать около 15 Вт мощности зарядки для новых телефонов. Это так же быстро, как нынешняя Samsung Fast Charge, которая выдает 9 В / 1,67 А. Похоже, что телефоны Galaxy S10 будут использовать проводные зарядные устройства мощностью 15 Вт, поэтому они будут заряжаться одинаково быстро, независимо от того используете ли вы проводное или беспроводное зарядное устройство.