Новое зарядное устройство от компании Sony

Sony выпустила новое зарядное устройство для USB-PD-совместимых устройств. Зарядное устройство способно выдавать 46,5 Вт одновременно.

Зарядное устройство модели CP-ADRM2 имеет два выходных порта. Порт USB-C может выдавать 5 В / 3,0 А, 9 В / 3,0 А, 12 В / 3,0 А и 15 В / 2,6 А. Между тем, порт USB-A может выдавать 7,5 Вт 5 В / 1,5 А. Вместе они могут одновременно выдавать 46,5 Вт. Он имеет все обычные функции безопасности, в том числе термостойкую конструкцию и совместимость 100V-240V. Зарядное устройство идеально подходит, если у вас есть ноутбук с разъемом USB-C.