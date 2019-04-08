Nubia Pods стоят 120 долларов

Многие пользователи считают, что компания Apple достаточно дорого продает свои наушники беспроводного типа. Эти пользователи думают, что на рынок скоро придут другие бренды и покажут что-то более доступное, что можно будет купить и не переживать о больших расходах. На деле же оказалось, что даже небольшие компании не могут выпустить доступное устройство в этом сегменте. К примеру, компания ZTE показала свои наушники Nubia Pods, которые выглядят довольно интересно и стильно, у них есть свои преимущества, но стоят такие наушники 120 долларов. То есть, это довольно дорогое удовольствие и если вы хотите наушники без проводов, то за них нужно будет заплатить определенное количество денег. Стоят ли Nubia Pods 120 долларов? Думаю, что да.