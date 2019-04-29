Nubia Red Magic 3 официально представлен

Длительное время пользователи спорили о том, нужно ли ставить в смартфон активную систему охлаждения и как с ней можно будет взаимодействовать. Оказалось, что это вполне реальная идея, ведь Nubia Red Magic 3 с вентилятором внутри корпуса уже представлен и его можно купить. Вентилятор был установлен специально для того, чтобы охлаждать процессор смартфона, который во время повышенных нагрузок сильно нагревается и приносит лишь дискомфорт. Теперь у процессора будет более продвинутая система охлаждения и можно будет не переживать о том, что продукт перегреется. Правда, появляется вполне логичный вопрос о том, что можно будет делать с таким шумным устройством, ведь вентилятор таких размеров будет сильно шуметь в работе.