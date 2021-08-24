Nubia Red Magic 6S Pro готов к выходу

Компания Nubia объявила о том, что игровой смартфон Red Magic 6S Pro будет официально представлен уже 6 сентября – через полгода после выхода Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Также китайский производитель раскрыл некоторые характеристики устройства. Речь идет о дисплее с кадровой частотой 165 Гц, флагманской восьмиядерной платформе Snapdragon 888 Plus и тройной основной камере. Ранее китайский сертификатор подтвердил наличие поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт. Предполагается, что большинство остальных параметров грядущая новинка позаимствует у предшественника Red Magic 6 Pro.