Nubia Red Magic 6S Pro готов к выходу

Компания Nubia объявила о том, что игровой смартфон Red Magic 6S Pro будет официально представлен уже 6 сентября – через полгода после выхода Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Также китайский производитель раскрыл некоторые характеристики устройства. Речь идет о дисплее с кадровой частотой 165 Гц, флагманской восьмиядерной платформе Snapdragon 888 Plus и тройной основной камере. Ранее китайский сертификатор подтвердил наличие поддержки проводной зарядки мощностью 120 Вт. Предполагается, что большинство остальных параметров грядущая новинка позаимствует у предшественника Red Magic 6 Pro.

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6S Pro
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