Nubia Red Magic 7 Pro появился в глобальной продаже

Компания ZTE дала старт международным продажам смартфона Nubia Red Magic 7 Pro, который дебютировал в Китае еще в феврале этого года. Версия с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стоит 800 евро, а с 512 ГБ встроенной памяти – 900 евро.

Напомним, что новинка оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным чипом Red Core 1, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой 10-битного цвета, яркостью 700 кд/м², частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 960 Гц, 16-Мп подэкранной селфи-камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 135 Вт и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Red Magic 5.0.