Nubia Z70 Ultra New Year Edition появился в продаже

Компания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Nubia Z70 Ultra New Year Edition, которая оценена в эквивалент 860 долларов за единственную версию с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти. Появится ли новинка на международном рынке, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма, 35-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и OIS), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с оптической стабилизацией ), АКБ ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки на 80 Вт и защиту от пыли и влаги (IP68 и IP69).