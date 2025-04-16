Nubia представила геймерский смартфон RedMagic 10 Air

Сегодня компания Nubia официально представила RedMagic 10 Air — новое пополнение в линейке игровых смартфонов ZTE. Модель выделяется необычайно тонким корпусом для геймерского устройства — всего 7,85 мм, при этом сохраняет топовые характеристики, включая аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Аппарат оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 1300 нит, а рамки по периметру минимальны. Примечательно, что под экраном размещены 16-мегапиксельная фронтальная камера и оптический сканер отпечатков пальцев. Внутри — прошлогодний флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Основной модуль камеры включает 50 Мп сенсоры для широкоугольной и ультраширокой съёмки.

Устройство работает под управлением RedMagic OS 10.0 на базе Android 15. Как и полагается геймерскому смартфону, RedMagic 10 Air получил сенсорные боковые кнопки, которые можно переназначить для игр, а также сложную систему охлаждения с испарительной камерой, термогелем и слоями графена для эффективного отвода тепла. Стоит такой смартфон всего 600 долларов, но, правда, это стоимость для Китая. Но даже в случае роста цены за пределами локального рынка устройство, теоретически, всё равно будет гораздо более выгодным решением по сравнению с конкурентами от более известных брендов. Особенно новинка интересна заядлым геймерам, конечно.