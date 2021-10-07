NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет запущена с TDP 450 Вт и новым разъемом питания

Компания NVIDIA планирует выпустить новый флагманский графический процессор RTX 3090 Ti. Это тот же графический процессор, который изначально планировалось запустить как RTX 3090 SUPER.

RTX 3090 Ti предположительно будет иметь TDP до 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у RTX 3090 в 350 Вт. 450 Вт звучит как перебор, но мы не впервые слышим о таких экстремальных значениях TDP для будущего графического процессора. Однако более высокий TDP позволит новому графическому процессору иметь более высокие тактовые частоты как для графического процессора, так и для видеопамяти. Грядущий флагманский графический процессор также будет иметь память 21 Гбит/с.

Вот краткий обзор предполагаемых по слухам характеристик RTX 3090 Ti

Комментарии и отзывы Nvidia GeForce RTX 3090 Ti
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