Nvidia дарит Crew 2 при покупке GTX 1080

Nvidia будет раздавать The Crew 2 с GTX 1080, 1080 Ti от Nvidia, а также ноутбуки и настольные компьютеры, оснащенные этими конкретными графическими процессорами. Акция действует на территории ЕС и США в течение ограниченного времени и включает в себя The Crew 2 PC Standard Edition.
Crew 2, вероятно, станет неплохим подарком для тех, кто будет приобретать новую систему или графическую карту. Игра будет выпущена 29 июня.
Crew 2, вероятно, станет неплохим подарком для тех, кто будет приобретать новую систему или графическую карту. Игра будет выпущена 29 июня.