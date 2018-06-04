Nvidia дарит Crew 2 при покупке GTX 1080

Nvidia будет раздавать The Crew 2 с GTX 1080, 1080 Ti от Nvidia, а также ноутбуки и настольные компьютеры, оснащенные этими конкретными графическими процессорами. Акция действует на территории ЕС и США в течение ограниченного времени и включает в себя The Crew 2 PC Standard Edition.Crew 2, вероятно, станет неплохим подарком для тех, кто будет приобретать новую систему или графическую карту. Игра будет выпущена 29 июня.