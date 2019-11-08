Nvidia представила GeForce GTX 1650 SUPER и GTX 1660 SUPER

Nvidia выводит на рынок GeForce GTX 1650 SUPER и GTX 1660 SUPER - два решения для игр в формате Full HD на основе архитектуры Turing с техпроцессом 12 нм.

GTX 1660 SUPER - это GTX 1660, теперь место 6 ГБ GDDR5 с пропускной способностью 8 Гбит/с, получаем 6 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит/с. Тактовые частоты остаются прежними. TDP видеокарты равна 125 Вт. По словам Nvidia, производительность выросла на 20%.

В GTX 1650 SUPER больше ядер CUDA и больше текстурных блоков, чем в GTX 1650. В отличии от GTX 1650, GTX 1650 SUPER было 4 ГБ GDDR5 с пропускной способностью 8 Гбит/с, стало 4 ГБ GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с.