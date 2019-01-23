ONEPLUS 6 продают со скидкой

В последнее время мы все чаще стали замечать смартфоны с очень высокими ценниками — есть модели, которые перешагнули границу в 1000 долларов и продолжают расти в этом направлении. Однако, совершенно не обязательно тратить столько денег, чтобы получить мощный производительный смартфон со всеми необходимыми вам функциями. Например, есть модель ONEPLUS 6, которая продается за вполне адекватные деньги. Этот смартфон отлично справляется с поставленными задачами и подходит как геймерам, так и тем, кто хочет просто фотографировать окружающую среду и получать от этого удовольствие. Сейчас смартфон продают со скидкой за 417 долларов и этого достаточно, чтобы вы обратили на него внимание. Сэкономленные деньги можно потратить на дополнительные аксессуары, на защитный чехол или наушники, например.