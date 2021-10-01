ONYX BOOX Faust 4 - передовые характеристики в классическом корпусе

Сегодня компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, рада сообщить о расширении популярной серии букридеров, посвященной бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка ONYX BOOX Faust 4 вобрала в себя все достоинства предыдущих поколений, получив при этом новый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus.

Плотность пикселей такого дисплея составляет 300 ppi, что соответствует качественной книжной печати и обеспечивает еще больший комфорт при чтении. Также было улучшено программное обеспечение модели и список возможностей ридера пополнился новыми удобными функциями.

Шестидюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на ONYX BOOX Faust 4, имеет самые высокие разрешение и контрастность среди дисплеев такого размера. Модель поддерживает емкостное сенсорное управление, обеспечивающее удобство как во время чтения, так и при использовании различных дополнительных функций ридера. Встроенная подсветка MOON Light 2 имеет регулировку цветовой температуры, а благодаря применению технологии Flicker-Free у нее полностью отсутствует мерцание. Использование функции SNOW Field значительно уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Данная аппаратная платформа обеспечивает достаточную скорость для комфортной работы при любых стандартных сценариях использования, будь то чтение, просмотр изображений или прослушивание аудио-файлов. Ридер оборудован беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, обеспечивающими широкие коммуникационные возможности.

Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки, благодаря которым любой пользователь сможет получить для себя максимально комфортное отображение текста. В состав ПО ридера входит аудиоплеер, поддерживающий работу с файлами MP3 и WAV. Благодаря функции TTS имеется возможность прослушивания содержимого текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно воспользоваться онлайн-переводчиком, выделив фрагмент текста в документе.

Букридер выполнен в классическом компактном корпусе, проверенном временем и завоевавшем любовь большого числа пользователей, основной особенностью которого являются удобные боковые кнопки листания. В комплекте с книгой поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при активном использовании ридера. Аккумулятор емкостью 3000 мАч позволит обходиться без подзарядки длительное время.

Модель ONYX BOOX Faust 4 в корпусе черного цвета поступила в продажу и доступна по рекомендованной розничной цене 14490 рублей. Приобрести ридер можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.

Комментарии и отзывы ONYX BOOX Faust 4
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