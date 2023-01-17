ONYX BOOX представила продвинутую читалку Tab X

Компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International, официально представила на российском рынке читалку под названием ONYX BOOX Tab X, которая может похвастаться большим и очень качественным дисплеем. Дело в том, что за основу данного устройства взят дисплей E Ink Mobius Carta с диагональю 13,3 дюйма, который имеет гибкую подложку — она повышает надёжность устройства. В результате пользователь получает просто огромный дисплей с качественной подсветкой и чёткой матрицей, благодаря которому читать одно удовольствие. Собственно, ради этого электронные ридеры и покупают. Также дисплей поддерживает сенсорное управление двух типов — есть ёмкостный сенсор для пролистывания страниц и масштабирования контента и индукционный сенсор для поддержки стилусов и рукописного ввода.

Как и все новые модели производителя, данный ридер поддерживает подсветку MOON Light 2, которая позволяет регулировать цветовую температуру и пользоваться гаджетом с комфортом даже в условиях плохого освещения. Внутри ридера находится 8-ядерный процессор от компании Qualcomm, 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. И, что немаловажно, новый графический процессор поддерживает технологию BOOX Super Refresh, которая обеспечивает максимально высокую скорость перерисовки объектов на экране ридера. Просто отличные характеристики для устройства нового поколения, да ещё и с адекватной ценой.