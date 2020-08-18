OPPO A53 получит 90-герцевый дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OPPO A53, который еще не был представлен официально. Устройству прочат новую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 610 и сотовым модемом Snapdragon X11 LTE, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.