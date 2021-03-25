OPPO A74 5G засветился в бенчмарке

Инсайдеры уже несколько раз сообщали, что OPPO работает над двумя разными смартфонами из линейки A. Более того, компания получила сертификаты, необходимые для старта продаж устройств, в которых указано, что производитель готовит OPPO CPH2219 (OPPO A74 4G) и OPPO CPH2197 (OPPO A74 5G) к одновременному релизу. Сегодня вариант 5G был замечен на Geekbench, так что пользователи получили достаточно внушительный объём информации о данном устройстве. В информации из указано, что новое устройство оснащено процессором Qualcomm с базовой частотой 1,8 ГГц. Хотя название не указано, исходя из характеристик можно понять, что за основу производительности гаджета взят процессор Snapdragon 480 5G, выпущенный в январе 2021 года. Ждем анонса.