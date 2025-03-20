OPPO F29 5G оценен в 280 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F29 5G, которая базируется на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 710 и модемом 5G.

Новинка также получила 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS 3.1, корпус Armour Body 360° с прочностью по стандарту MIL-STD-810H-2022, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 50-Мп основную и 16-Мп фронтальную камеры, а также предустановленную операционную систему Android 15 с прошивкой ColorOS 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в 280 и 300 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.
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