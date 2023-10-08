OPPO Find N3 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона OPPO Find N3, официальный релиз которого ожидается в текущем месяце. Geekbench подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал 2023 балла в одноядерном и 5652 балла в многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что OPPO Find N3 получит 7,82-дюймовый гибкий OLED-экран с разрешением 2268:2440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6,31-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 2484:1116 пикселей, 1 ТБ флеш-памяти, фронтальные камеры на 32 Мп и 20 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 48 Мп и 64 Мп, батарею ёмкостью 4805 мАч и поддержку 100-Вт проводной зарядки.
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