OPPO Find X2 обзавёлся важнейшей технологией

Данная технология полностью избавляет пользователя смартфона от необходимости загружать повторно какие-либо приложения, ведь недостающую оперативную память система банально берёт из памяти встроенной. Конечно, нужно понимать, что оперативная память априори быстрее встроенной, но в случае, когда нужно держать в памяти игру или приложение внушительного объёма, это действительно может помочь. Другое дело, что пока что смартфонов с поддержкой этой технологии не так уж много — производители не спеша вводят поддержку функции, так как тяжело продавать флагманы с 16 ГБ ОЗУ, если любой смартфон сможет эмулировать эту память из встроенного накопителя. Но у OPPO Find X2 теперь эта технология есть и ею можно спокойно пользоваться.