OPPO Find X2 обзавёлся важнейшей технологией

Виртуальная оперативная память на смартфонах в последнее время в тренде — многие недавно выпущенные смартфоны, особенно от OPPO, поддерживают виртуальную оперативную память. Функция виртуальной ОЗУ использует внутреннюю память телефона в качестве ОЗУ, обеспечивая гибкость и скорость, когда это необходимо. Та же функция теперь добавлена ​​во флагманский смартфон прошлого года OPPO Find X2. Основное преимущество данного решения, естественно, в возможности выделить больше оперативной памяти для того, чтобы пользователь мог запустить больше софта в фоновом режиме. Обычно, даже если у флагмана много ОЗУ, пользователю приходится убирать что-то из фонового режима, либо же наблюдать за тем, как приложение заново прогружается.

Данная технология полностью избавляет пользователя смартфона от необходимости загружать повторно какие-либо приложения, ведь недостающую оперативную память система банально берёт из памяти встроенной. Конечно, нужно понимать, что оперативная память априори быстрее встроенной, но в случае, когда нужно держать в памяти игру или приложение внушительного объёма, это действительно может помочь. Другое дело, что пока что смартфонов с поддержкой этой технологии не так уж много — производители не спеша вводят поддержку функции, так как тяжело продавать флагманы с 16 ГБ ОЗУ, если любой смартфон сможет эмулировать эту память из встроенного накопителя. Но у OPPO Find X2 теперь эта технология есть и ею можно спокойно пользоваться.