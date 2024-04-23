OPPO K12 окажется клоном OnePlus Nord CE4

Компания OPPO опубликовала официальное изображение смартфона OPPO K12, официальный релиз которого состоится 24 апреля. Судя по рендеру, перед нами переименованный OnePlus Nord CE4, выпущенный в начале апреля на индийском рынке.

Смартфон оснащается 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой до 2,6 ГГц и графикой Adreno 720, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма), и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защитой от воды и пыли (IP54), подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также предустановленной оболочкой OxygenOS 14 на базе ОС Android 14.
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