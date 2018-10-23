OPPO RX17 Pro и RX17 Neo скоро выйдут официально в России

OPPO готовится к запуску новой линейки камерофонов. На российском рынке будут представлены последние модели R-серии, OPPO RX17 Pro и RX17 Neo. Технологии, применяемые в смартфонах этой линейки, будь то мощная камера, или зарядка VOOC, всегда являются передовыми, а дизайн – уникальным.

Новинка обладает технологией четких снимков OPPO AI Ultra Clear, разработанной OPPO В сочетании с изменяемой апертурой OPPO RX17 Pro позволит пользователям делать идеальные снимки в любых условиях и при любом освещении.

Смартфон также получил зарядку SuperVOOC, ранее использовавшуюся в OPPO Find X Lamborghini Edition. С ее помощью аккумулятор заряжается на 40% всего за 10 минут. Кроме того технология OPPO SuperVOOC соблюдает высокие стандарты безопасности, что обеспечивает не только быструю зарядку, но и долговечность аккумулятора.