OPPO Reno 10X с уникальной камерой

В последнее время компании стали активно экспериментировать над тем, как бы разместить камеру в своем смартфоне. Ведь делать вырез в дисплее уже не так круто, а других простых вариантов нет. Приходится как-то выкручиваться и придумывать невероятные технологии, которые потом всех удивляют. Так, к примеру, случилось с OPPO Reno 10X. Это очень крутой смартфон, у которого есть масса интересных особенностей, но главная его фишка в камере, которая выезжает в верхней части экрана. Она выглядит очень необычно, ведь для нее реализовали достаточно большую панель на специальном механизме. Но, если вы хотите получить полноценный дисплей без рамок и вырезов, то нужно смотреть именно в эту сторону. Стоимость новинки пока что не называется.