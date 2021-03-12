OPPO Reno2 F получил обновление до Android 11

В конце января OPPO запустила бета-программу и представила ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno2 F. Теперь, почти два месяца спустя, этот телефон начал получать стабильное обновление, но пока что только на территории Индии. Согласно плану обновления OPPO ColorOS 11 на март, OPPO Reno2 F должен был получить стабильное обновление с 16 марта, однако компания начала выпуск обновления на несколько дней раньше запланированного срока. Вероятно, после того, как апдейт будет запущен в Индии, устройства по всему миру получат обновление операционной системы. Так что если у вас есть данный смартфон и вы не видите уведомления об обновлении прошивки, то не стоит переживать — просто подождите около недели и вы это обновление точно получите.