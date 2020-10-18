OPPO Reno4 F с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт

OPPO анонсировала смартфон Reno4 F в Индонезии.

OPPO Reno4 F получил 6,43-дюймовый AMOLED экран, который обеспечивает разрешение Full HD + 1080 х 2400 пикселей с частотой обновления 60 Гц. Экран AMOLED интегрирован со сканером отпечатков пальцев и защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Устройство загружается в ОС Android 10, на которую накладывается пользовательский интерфейс ColorOS 7.2.

Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Квадратный объектив камеры, расположенный на задней панели телефона, имеет 48-мегапиксельный основной шутер Samsung GM1ST в паре 8-мегапиксельный широкоугольный объективом и пару 2-мегапиксельных монохромных камер.

Reno4 F питается от аккумулятора емкостью 4015 мАч, который поддерживает быструю зарядку 18 Вт. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P95 в паре с 8 ГБ ОЗУ LPPDR4X и 128 ГБ памяти UFS 2.1. Из других особенностей новинка поддерживает двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Смартфон в Индонезии получил ценник 292 доллара США.