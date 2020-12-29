OPPO Reno5 Pro+ стоит 600 долларов

Несколько дней назад OPPO официально выпустила на свой домашний рынок в Китае смартфоны серии Reno следующего поколения — линейку OPPO Reno5. Флагманское устройство линейки,OPPO Reno5 Pro+, теперь доступно для покупки в Китае — это наиболее производительный смартфон компании на текущий момент. Его цена составляет 3999 юаней, что примерно соответствует 612 долларам США для модели с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также есть модель с 12 ГБ оперативной памяти, которая стоит 4499 юаней, что составляет примерно 689 долларов. Устройство доступно в двух цветовых вариантах — черном и белом. Правда, пока что нет тестов камер и говорить о конечной стоимости для нашего рынка рановато, у нас обычно цена существенно отличается от того, что предлагают в Китае.

Комментарии и отзывы OPPO Reno5 Pro+
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