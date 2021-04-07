OPPO Reno5 Z официально представлен

Сегодня компания Oppo официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Reno 5Z, который может похвастаться поддержкой сотовой сети пятого поколения, при этом он оборудован достаточно производительным процессором Dimensity 800U, продвинутой системой камер, состоящий из четырех датчиков изображения, а также весьма большим дисплеем с диагональю 6,4 дюйма. Важно отметить, что при всех этих преимуществах стоимость устройства составляет всего 400 долларов, что по современным меркам очень и очень доступно. Даже для устройства среднего класса цена весьма приятная, так что будем ожидать появления данного гаджета на территории России, и потом уже поговорим более предметно, когда будем знать стоимость устройства в рублях.

Комментарии и отзывы OPPO Reno5 Z
Новости:
Motorola One Hyper получил обновление до Android 11

Компания Motorola, выпустила обновление до операционной системы Android 11 для смартфона Motorola One Hyp...
Nokia X20 замечен с Snapdragon 480 на Geekbench

...
Флагман LG V70 показали на рендере

Сегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Вп...
На презентации ZTE S30 представят секретный гаджет

Сегодня появилась информация, что время презентации серии ZTE S30 компания также анонсирует еще один новы...
TENAA показал изображения и характеристики Realme RMX3142

Новый телефон компании Realme с номером модели RMX3142 получил одобрение телекоммуникационного управления...
Лучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 ProdigyЛучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 Prodigy
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09Лучшая мультиварка. Scarlett SC-MC410S09
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часы...
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыФитнес трекеры получили довольно широкое распространение, позволив при небольших финансовых затратах полу...
Флагман LG V70 показали на рендере...
Флагман LG V70 показали на рендереСегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Вп...
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR...
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-ARНедорогой блок питания AeroCool Aero Bronze 650W мы ...
Представлен смартфон ZTE S30 Pro с подде...
Представлен смартфон ZTE S30 Pro с поддеКомпания ZTE пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью S30 Pro, которая оценена в 460 дол...
Fossil Gen 5E вышли в Индии...
Fossil Gen 5E вышли в ИндииСамые новые умные часы Fossil на ОС Android Wear, получившие название Fossil Gen 5E, были впервые предста...
Очередные фото с камеры Hasselblad в One...
Очередные фото с камеры Hasselblad в OneКомпания OnePlus поделилась очередной порцией фотографий, сделанных на основную камеру смартфона OnePlus ...
OPPO A74 5G засветился в бенчмарке...
OPPO A74 5G засветился в бенчмаркеИнсайдеры уже несколько раз сообщали, что OPPO работает над двумя разными смартфонами из линейки A. Более...
Мини-ПК Minisforum UM340 получил 16 ГБ О...
Мини-ПК Minisforum UM340 получил 16 ГБ ОКомпания Minisforum, известная своими мини-ПК, представила модель UM340 с размерами 128:127:46 мм. Несмот...
Nikon Z6 II теперь может писать видео в ...
Nikon Z6 II теперь может писать видео в Компания Nikon выпустила обновление программного обеспечения версии 1.10 для полнокадровых беззеркалок Ni...
Пакистанский суд восстановил TikTok в ст...
Пакистанский суд восстановил TikTok в стВысокий суд Пакистана отменил постановление от 11 марта, обязывающее Управление электросвязи Пакистана за...
5G в России: теория и практика...
5G в России: теория и практикаСовсем не важно, являетесь ли вы продвинутым пользователем различных гаджетов, или же ваше взаимодействие...
Realme C3 и Realme Narzo присоединились ...
Realme C3 и Realme Narzo присоединились Китайский производитель смартфонов Realme развертывает бета-версии Realme UI 2.0 на базе Android 11 для р...
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor