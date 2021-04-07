OPPO Reno5 Z официально представлен

Сегодня компания Oppo официально представила свой новый смартфон среднего класса под названием Reno 5Z, который может похвастаться поддержкой сотовой сети пятого поколения, при этом он оборудован достаточно производительным процессором Dimensity 800U, продвинутой системой камер, состоящий из четырех датчиков изображения, а также весьма большим дисплеем с диагональю 6,4 дюйма. Важно отметить, что при всех этих преимуществах стоимость устройства составляет всего 400 долларов, что по современным меркам очень и очень доступно. Даже для устройства среднего класса цена весьма приятная, так что будем ожидать появления данного гаджета на территории России, и потом уже поговорим более предметно, когда будем знать стоимость устройства в рублях.