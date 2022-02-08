OPPO Reno7 Z 5G получит SoC Snapdragon 480+

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестировании еще не представленного официально смартфона Oppo с модельным наименованием CPH2343. Источники уверены, что речь идет о модели Reno7 Z 5G. Аппарат набрал 689 баллов в одноядерном испытании и 1998 в многоядерном тесте Geekbench 5. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 480+ с частотой до 2,21 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11. Ранее стало известно об аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Ориентировочная цена и дата релиза пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы OPPO Reno7 Z 5G
DxOMArk оценили возможности камеры в Motorola Edge 20 Pro…
DxOMArk оценили возможности камеры в Motorola Edge 20 ProАвторитетная лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфона Motorola Edge 20 Pro, кот…
Новый телефон Meizu появился на TENAA…
Новый телефон Meizu появился на TENAAВ новом отчете TENAA был обнаружен интересный дизайн смартфона Meizu M2111 с двойной камерой, напоминающе…
В Японии выпустили смартфон, очень похожий на HTC One X…
В Японии выпустили смартфон, очень похожий на HTC One XBalmuda, японская компания, создавшая ошеломляюще дорогой паровой тостер, анонсировала свой первый смартф…
Realme GT Neo 2 стал хитом продаж в России…
Realme GT Neo 2 стал хитом продаж в РоссииКомпания Realme довольно неожиданно выпустила в российскую продажу смартфон Realme GT Neo 2, который изна…
Realme показала "бумажный" дизайн Realme GT 2 Pro…
Realme показала Компания Realme опубликовала первые официальные изображения флагманского смартфона Realme GT 2 Pro, котор…
Samsung Galaxy A53 засветился в бенчмарке…
Samsung Galaxy A53 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A53, котор…
Samsung Galaxy S22 получит стекло Gorilla Glass Victus+…
Samsung Galaxy S22 получит стекло Gorilla Glass Victus+Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о том, что флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S22 перв…
Oppo представила свой первый складной смартфон Find N…
Oppo представила свой первый складной смартфон Find NOppo представила свой первый складной смартфон почти через три года после того, как представила прототип …
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплейОбзор TECNO Camon 17P 6/128GB. Высокое качество съемки с Al и большой дисплей
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor