OPPO Reno7 Z 5G получит SoC Snapdragon 480+

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестировании еще не представленного официально смартфона Oppo с модельным наименованием CPH2343. Источники уверены, что речь идет о модели Reno7 Z 5G. Аппарат набрал 689 баллов в одноядерном испытании и 1998 в многоядерном тесте Geekbench 5. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 480+ с частотой до 2,21 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11. Ранее стало известно об аккумуляторе ёмкостью 4500 мАч и поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Ориентировочная цена и дата релиза пока не раскрываются.