OPPO анонсировала ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno4 5G и OPPO Reno4 Pro 5G

Компания OPPO анонсировала ColorOS 11 на базе Android 11 для смартфонов OPPO Reno4 5G и OPPO Reno4 Pro 5G.

На данный момент OPPO выпустила стабильное обновление ColorOS 11 для серии OPPO Find X2 - Find X2, Find X2 Pro и Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, а также OPPO F17 Pro. То же самое и с OPPO Reno4 5G и OPPO Reno4 Pro 5G. Поскольку, хотя стабильная сборка доступна для обычной модели в большинстве регионов, обновление для модели Pro ограничено Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, Катаром, Таиландом и Россией.

Это связано с программой пакетного развертывания, которая помогает защитить пользователей от сборки с ошибками, если таковые имеются.