OPPO готовит флагманский планшет Pad 3 Ultra

Недавно компания OPPO выпустила планшеты Pad 3 и Pad 3 Pro, но в следующем году серию могут пополнить моделями Pad 3 Ultra и Pad 3 Mini. Первый получит крупный OLED-экран, боковой дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью минимум 10000 мАч и поддержку 100-Вт проводной зарядки. OPPO Pad 3 Mini предложит компактный LCD-дисплей с высокой кадровой частотой и производительную платформу MediaTek Dimensity 9-й серии.

Напомним, что OPPO Pad 3 оснащается процессором MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,35 ГГц и графикой Mali-G615 MC6, 11,6-дюймовым экраном IPS с разрешением 2,8К, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 700 нит, аккумуляторной батареей ёмкостью 9230 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, а также 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами.