OPPO готовит новый смартфон

Новый смартфон компании OPPO засветился в системе сертификации TENAA. Там говорится, что у смартфона будет диагональ дисплея в 6,2 дюйма и это, видимо, будет продукт среднего класса, а не флагман. Здесь стоит отметить, что для среднего класса столь приличная диагональ является большим преимуществом — большинство смартфонов только флагманского уровня могут похвастаться подобными классными бонусами. С другой стороны, нужно понимать, что это лишь сертификат в базе данных, на деле продукт может выйти совершенно иным, с другой стоимостью и так далее. Хотелось бы, конечно, получить смартфон с доступной стоимостью и столь большим дисплеем, но пока что слабо верится в такие чудеса. А что вы думаете по этому поводу, выпустят ли?