OPPO получила патент на двойную фронтальную камеру

Патент, поданный OPPO в WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и обнаруженный LetsGoDigital, был подан в марте 2020 года и опубликован в октябре того же года. Соответственно, дизайн показывает плоский дисплей спереди и чистую заднюю панель без каких-либо элементов. Вы можете спросить, а где же камеры? Что ж, OPPO решила их скрыть в корпусе, как Xiaomi в своё время. Только здесь установлена не просто камера, а система зеркал, которые отражают свет и передают их на датчик изображения. Есть вероятность, что в этом случае качество изображения будет даже выше, чем у обычной камеры. Выглядит такое решение крайне привлекательным и как минимум новым, но будет ли релиз в этом году — большой вопрос. Пока что это только патент.