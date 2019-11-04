OPPO получила патент на гибкий планшет

Компания OPPO представила концепт сгибаемого планшета, у которого есть ниша для установки смартфона. Пока что не совсем понятно, как именно производитель хочет работать в данном направлении, ведь даже смартфоны с гибким экраном стоят очень дорого, а если посмотреть в сторону большой диагонали, то становится просто страшно. Однако, получение патента и представленный концепт в виде изображений не говорят о том, что производитель прямо завтра планирует выпустить устройство в продажу. Нет, скорее это просто патент на будущее, который позволит позже при наличии нужных технологии реализовать данный продет и выпустить в свое планшет со сгибаемым дисплеем и возможностью подключить смартфон в отдельную нишу. И это круто, верно?