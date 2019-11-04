OPPO получила патент на гибкий планшет

2019-11-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO; [42]
Компания OPPO представила концепт сгибаемого планшета, у которого есть ниша для установки смартфона. Пока что не совсем понятно, как именно производитель хочет работать в данном направлении, ведь даже смартфоны с гибким экраном стоят очень дорого, а если посмотреть в сторону большой диагонали, то становится просто страшно. Однако, получение патента и представленный концепт в виде изображений не говорят о том, что производитель прямо завтра планирует выпустить устройство в продажу. Нет, скорее это просто патент на будущее, который позволит позже при наличии нужных технологии реализовать данный продет и выпустить в свое планшет со сгибаемым дисплеем и возможностью подключить смартфон в отдельную нишу. И это круто, верно?


Комментарии и отзывы OPPO
Xiaomi CC9 Pro и Xiaomi Watch засветилис...
Xiaomi CC9 Pro и Xiaomi Watch засветилисВ сети обнаружились новые живые фотографии ожидаемого камерофона Xiaomi CC9 Pro и смарт-часов Xiaomi Watc...
Xiaomi Mi TV 5 показали на первых снимка...
Xiaomi Mi TV 5 показали на первых снимкаКомпания Xiaomi, которую мы все очень хорошо знаем и любим, на протяжении довольно длительного времени по...
Fitbit получила новый патент...
Fitbit получила новый патентКомпания Fitbit, которую совсем недавно за два миллиарда долларов купила Google, получила дизайнерский па...
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK...
Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BKСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SPEEDLINK, которая не переста...
Star Citizen стала временно бесплатной н...
Star Citizen стала временно бесплатной нCloud Imperium Games запустили очередное обновление Star Citizen и решили отметить релиз бесплатными выхо...
NVIDIA представила видеокарты GTX 1660 S...
NVIDIA представила видеокарты GTX 1660 SNVIDIA обновила линейку видеокарт, представив серию GeForce GTX 16 SUPER, нацеленную на геймеров и стриме...
Карточная игра Ведьмак вышел официально ...
Карточная игра Ведьмак вышел официально CD Projekt уже порадовала геймеров, теперь проект добрался и до мобильных платформ. ...


Обзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK THUNDERSTRIKE SL-6515-BK. Недорогой геймпад для ПК
Обзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в РоссииОбзор плюсов и минусов Meizu Note 9 4/64GB. Официально в России
Обзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролемОбзор Verbatim Keypad Secure USB 3.0 Drive 64GB (Verbatim 49428). Флешка с защитой AES-256 и цифровым паролем
Обзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофономОбзор HARPER GHS-X20. Игровая гарнитура с микрофоном
Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GBОбзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GB
Предварительный обзор MSI Modern 15. Игр...
Предварительный обзор MSI Modern 15. ИгрДавненько не было ничего нового по игровым ноутбукам и сейчас пришло время посмотреть в сторону новинки о...
Предварительный обзор Redmi TV. Шикарное...
Предварительный обзор Redmi TV. ШикарноеВ последнее время китайские производители показывают достаточно много интересных устройств, которые за св...
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G...
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64G31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. ...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную с...
Обзор Flotsam. Очень красивая игра...
Обзор Flotsam. Очень красивая играОчень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooКогда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устрой...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlaySta...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlayStaЕсли вы совсем недавно купили консоль PlayStation 4, то, вероятнее всего, после ее запуска столкнулись с ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor