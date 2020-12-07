OPPO получила патент на модульную камеру

Большинство крупных производителей смартфонов действительно ненавидят фронтальные камеры, так как это довольно ужасный элемент устройства. Производитель не может сделать экран на всю площадь лицевой панели, так как нужно делать вырез для камеры, плюс толщина корпуса может быть меньше, плюс камера стоит денег, что лишь повышает конечную стоимость устройства. Чтобы как-то исправить данную проблему, компания OPPO получила патент на камеру модульного формата — пользователь сможет подключить ее или снять в любой удобный момент без вложения дополнительных средств. Это, пожалуй, важное преимущество для тех, кто не часто использует фронтальную камеру или камеру в целом — можно будет снять ее, уменьшив общий вес продукта.

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