OPPO представила умные очки AR Glass 2021

Какое-то время назад пользователи активно обсуждали тему умных очков, но потом ни к чему это так и не привело, так как производители не занимаются этой темой почти никак. Однако, как оказалось, у некоторых крупных производителей все же имеется разработка, которая позволит завоевать рынок новым устройством. Новинка называется AR Glass 2021, она представлена компанией OPPO и является уникальным продуктом — это действительно функциональные умные очки с огромным набором возможностей. Как можно догадаться из названия, устройство будет представлено в следующем году, но стоимость пока что не называют. Вероятно, производитель просто боится напугать пользователя стоимостью, ведь такие очки явно будут достаточно дорогими.