OPPO работает над еще одним складным устройством похожим на Find N

Find N 5G был запущен в декабре, но OPPO похоже, уже работает над новым складным устройством. Разработчик ранее сообщил, что она готовится к выпуску конкурента Galaxy Z Flip3 с уникальным дизайном с двумя шарнирами.

6 июля 2021 года OPPO подала новый патент на дизайн складного телефона с возможностью складывания в двух точках. Этот патент был одобрен и выпущен в этом месяце. Устройство оснащено 5,5-дюймовым внешним дисплеем и 7,1-дюймовым внутренним экраном. Внутренний дисплей имеет широкий формат и сравним с OPPO Find N, хотя запатентованный дизайн примерно на 15% уже. Второй шарнир позволяет откинуть крайнюю правую часть с задними камерами в противоположную сторону. Это, в свою очередь, помогает вывести тройную камеру на передний план, с помощью которой можно делать селфи.

Внешний дисплей имеет отверстие по центре, в котором находится селфи-камера. Однако на главном экране таких вырезов нет, что открывает возможность установки камеры под экраном. Дата выпуска футуристического складного телефона на данный момент неизвестна, и даже неизвестно, планирует ли OPPO сделать устройство массовым.
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