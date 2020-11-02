OPPO скоро анонсирует смартфон OPPO K7x

Компания опубликовала рекламный тизер, раскрывающий возможности дисплея телефона. Кроме того, телефон появился на платформе тестирования Geekbench, чтобы раскрыть его процессор. На постере видно, что смартфон OPPO K7x имеет дисплей с дырочками. Изображение также подтверждает, что экран поддерживает частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 180 Гц. На изображении также видно наличие бокового сканера отпечатков пальцев.
В списке Geekbench 5 OPPO K7x видно, что смартфон работает на процессоре MediaTek MT6853V/ZA. Номер модели принадлежит чипсету Dimensity 720. Также новинка имеет 6,5-дюймовый дисплей, который обеспечивает разрешение Full HD+. Ожидается, что телефон будет поставляться в вариантах с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти и моделями хранения, такими как 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.
OPPO K7x имеет 16-мегапиксельную селфи-камеру. Его задняя оболочка имеет прямоугольный корпус камеры, который включает 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную дополнительную линзу и два 2-мегапиксельных датчика. О цене OPPO K7x пока ничего не известно.