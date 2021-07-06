OPPO создаёт новый чип для обработки фотографий

OPPO, как известно, вкладывает большие средства в исследования и разработки, и сейчас значительная часть бюджета направлена ​​на совершенствование технологий своих камер. Эти вложения окупились благодаря Find X3 Pro в качестве доказательства активных разработок бренда, поскольку смартфон может похвастаться невероятными функциями камеры. Теперь новый слив информации показал, что инвестиции и работа OPPO с камерой станет еще лучше. Китайское информационное издание Digital Chat Station сообщило в сообщении Weibo, что OPPO разрабатывает собственный процессор обработки сигналов изображения (ISP), стремясь улучшить характеристики камер своих телефонов. Фактически, компания следует по стопам Xiaomi, которая в этом году представила собственный чип Surge C1 для обработки изображений. Стоит напомнить, что Surge C1 дебютировал в первом складном телефоне компании Mi MIX Fold.

Конечно, помимо слитой информации о том, что OPPO делает свой процессор обработки изображений, пока что данных нет — производитель находится на очень ранней стадии разработки и сейчас говорить просто не о чем. С другой стороны, если производитель решил работать в этом направлении, то совсем скоро, видимо, смартфоны OPPO будут снимать гораздо лучше и войдут в топ по качеству как фото, так и видео. Вопрос только в том, сколько времени уйдёт на этот процесс и есть ли смысл вкладывать деньги в технологию, которую можно купить у Sony или Samsung. Но это мы вскоре узнаем.