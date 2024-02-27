OPPO возвращается на мировой рынок смартфонов

Руководители компании OPPO подтвердили на MWC 2024, что компания действительно возвращается на европейский рынок и будет запускать свои будущие флагманы серии Find глобально. Кроме того, компания также входит в трёхлетнее партнёрство с группой компаний Telefonica, которая поможет компании вернуться на европейские рынки в кратчайшие сроки. При этом текущая флагманская модель Find X7 Ultra от OPPO не появится на международных рынках — придётся ждать серию Find X8, которая, скорее всего, выйдет в продажу уже в следующем году. То же самое касается серии складных смартфонов Find N4, которая появится на мировых рынках в следующем году. Всё дело в том, что компания OPPO разрешила свой спор с Nokia и теперь имеет законные права выпускать свои гаджеты по всему миру, а не только в Китае.

Vivo также работает совместно с Nokia, так что можно предположить, что смартфоны Vivo скоро начнут появляться на международных рынках. Для потенциальных покупателей это отличные новости, потому что теперь можно будет купить гаджет с отличной системой камер по вполне разумной цене. Впрочем, как раз вопрос цены пока что не обсуждался — есть лишь предположение, что компания будет покорять потенциальных покупателей низкой стоимостью, но на деле гаджеты OPPO уже давно не настолько доступны, как многие привыкли. Они продаются по той же цене, что и флагманы Samsung или Apple. Но это в любом случае разнообразие в выборе, на которое стоит обращать своё внимание — особенно если вы раньше были фанатом бренда.