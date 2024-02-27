OPPO возвращается на мировой рынок смартфонов

Руководители компании OPPO подтвердили на MWC 2024, что компания действительно возвращается на европейский рынок и будет запускать свои будущие флагманы серии Find глобально. Кроме того, компания также входит в трёхлетнее партнёрство с группой компаний Telefonica, которая поможет компании вернуться на европейские рынки в кратчайшие сроки. При этом текущая флагманская модель Find X7 Ultra от OPPO не появится на международных рынках — придётся ждать серию Find X8, которая, скорее всего, выйдет в продажу уже в следующем году. То же самое касается серии складных смартфонов Find N4, которая появится на мировых рынках в следующем году. Всё дело в том, что компания OPPO разрешила свой спор с Nokia и теперь имеет законные права выпускать свои гаджеты по всему миру, а не только в Китае.

Vivo также работает совместно с Nokia, так что можно предположить, что смартфоны Vivo скоро начнут появляться на международных рынках. Для потенциальных покупателей это отличные новости, потому что теперь можно будет купить гаджет с отличной системой камер по вполне разумной цене. Впрочем, как раз вопрос цены пока что не обсуждался — есть лишь предположение, что компания будет покорять потенциальных покупателей низкой стоимостью, но на деле гаджеты OPPO уже давно не настолько доступны, как многие привыкли. Они продаются по той же цене, что и флагманы Samsung или Apple. Но это в любом случае разнообразие в выборе, на которое стоит обращать своё внимание — особенно если вы раньше были фанатом бренда.
Xiaomi 14 Ultra будет дороже Xiaomi 13 Ultra …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaom…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 появится в смартфонах уже в сент…
Компания Qualcomm и её партнёры активно работают над тем, чтобы выпустить новейший флагманский процессор …
Nothing Phone (2a) порадует ценой …
В сети появилась информация о ценах на смартфон Nothing Phone (2a), который еще не был представлен официа…
Бренд DIGMA PRO представил стильные мониторы Art…
Отличные новости для графических дизайнеров, фотографов и не только — бренд DIGMA PRO официально представ…
Смартфон TECNO Spark 20 Pro+ вышел в России …
Российские ритейлеры дали старт продажам смартфона Tecno Spark 20 Pro+, который был представлен еще зимой…
OnePlus 10 Pro обновили до Oxygen OS 14 на Android 14…
Компания OnePlus выпустила стабильную версию фирменной оболочки Oxygen OS 14 на базе операционной системы…
Infinix Smart 8 Pro оценили в 12 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в России доступный смартфон Smart 8 Pro, которая обойдется в 12 и 14 тысяч руб…
Samsung Galaxy A34 обновили до Android 14 …
Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной прошивки One UI 6.0 на базе операционной системы A…
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor