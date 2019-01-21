OPPO запатентовал складной смартфон с выдвижной камерой

2019-01-21, Автор - Ganibal; Продукт - OPPO; [106]
В этом году ожидается, что несколько брендов, включая OPPO, выпустят свои первые складные смартфоны. OPPO запатентовал складной смартфон, который оснащен всплывающими камерами. Патент показывает складной смартфон с более тонкими рамками по сравнению с устройством, которое было замечено в более ранней торговой марке от бренда.

Устройство имеет большой экран, который можно сложить с пополам, как и недавно представленный Royole FlexPie. Кроме того, изображения из патента показывают, что это устройство имеет всплывающий модуль в верхней части левой стороны, который имеет три датчика. Одним из них может быть селфи-камера, в то время как другие должны быть светодиодной вспышкой и датчиком глубины резкости. OPPO пока официально не подтвердил существование своего складного смартфона. Однако 23 февраля на MWC 2019 компания запланировала мероприятие, на котором бренд может продемонстрировать свой первый складной телефон.

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