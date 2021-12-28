ORICO представляет док-станцию и биометрический портативный твердотельный накопитель PSSD

ORICO представила пару инновационных продуктов для хранения и подключения. К ним относятся портативная док-станция Thunderbolt TB3-S2 и портативный твердотельный накопитель PSSD с биометрической защитой на основе отпечатков пальцев. TB3-S2 - это компактная многофункциональная док-станция размером 188 мм x 95 мм x 24 мм (ШxГxВ). Он принимает соединение Thunderbolt 3 (40 Гбит / с) и может последовательно подключать его к другому порту Thunderbolt 3 с полной поддержкой 8K при 60 Гц (в зависимости от входа).

Док-станция питается от блока питания мощностью 120 Вт. Внутри вы найдете два слота M.2-2280 NVMe, которые вмещают до 4 ТБ памяти. Вход для дисплея через порт Thunderbolt 3 выполнен как стандартный DisplayPort 1.3.

Существует множество вариантов нисходящего подключения, которые включают два порта USB 3.2 Gen 2 10 Гбит / с (из которых один - типа C), два порта USB 3.2 Gen 1 типа A 5 Гбит / с, 60-ваттный / 15- Порт USB-PD мощностью ватт (исключительно для подачи питания), проводной интерфейс Ethernet 1 GbE и 2-канальный звук с микрофонным входом (USB DAC). Доступный сейчас TB3-S2 стоит 399,99 долларов США.

ORICO PSSD - это портативный твердотельный накопитель емкостью 256, 512 и 1 ТБ. и выполнен в прочном алюминиевом корпусе, который служит радиатором для привода.

В накопителе используется один кабель USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит / с) и UASP (протокол USB-SCSI), обеспечивающий скорость передачи данных до 520 МБ / с. Особенностью, которая выделяется, является его биометрическая защита на основе отпечатков пальцев, которая основана на программном инструменте для разблокировки пользовательской области диска.

Накопитель совместим с Windows (7 или новее), MacOS, Linux и Android. Вариант на 256 ГБ стоит 79,99 долларов, вариант на 512 ГБ - 99,99 долларов, а вариант на 1 ТБ - 159,99 долларов.
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