ORICO представляет док-станцию и биометрический портативный твердотельный накопитель PSSD

Док-станция питается от блока питания мощностью 120 Вт. Внутри вы найдете два слота M.2-2280 NVMe, которые вмещают до 4 ТБ памяти. Вход для дисплея через порт Thunderbolt 3 выполнен как стандартный DisplayPort 1.3.
Существует множество вариантов нисходящего подключения, которые включают два порта USB 3.2 Gen 2 10 Гбит / с (из которых один - типа C), два порта USB 3.2 Gen 1 типа A 5 Гбит / с, 60-ваттный / 15- Порт USB-PD мощностью ватт (исключительно для подачи питания), проводной интерфейс Ethernet 1 GbE и 2-канальный звук с микрофонным входом (USB DAC). Доступный сейчас TB3-S2 стоит 399,99 долларов США.
ORICO PSSD - это портативный твердотельный накопитель емкостью 256, 512 и 1 ТБ. и выполнен в прочном алюминиевом корпусе, который служит радиатором для привода.
В накопителе используется один кабель USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит / с) и UASP (протокол USB-SCSI), обеспечивающий скорость передачи данных до 520 МБ / с. Особенностью, которая выделяется, является его биометрическая защита на основе отпечатков пальцев, которая основана на программном инструменте для разблокировки пользовательской области диска.
Накопитель совместим с Windows (7 или новее), MacOS, Linux и Android. Вариант на 256 ГБ стоит 79,99 долларов, вариант на 512 ГБ - 99,99 долларов, а вариант на 1 ТБ - 159,99 долларов.