OSOM OV1 будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1

OSOM, бренд смартфонов, созданный командой разработчиков Essential Phone, готовится вскоре выпустить на рынок новый смартфон, получивший название OV1.

Сегодня OSOM объявила, что грядущий OSOM OV1 будет поставляться с чипсетом мобильной платформы Snapdragon 8+ Gen 1. Помимо нового процессора на устройстве, были раскрыты многие характеристики и функции OSOM OV1. Начиная с одной из самых интересных функций, устройство будет поставляться с ориентированным на конфиденциальность «безопасным кабелем для передачи данных» в коробке. Этот кабель будет иметь переключатель, который может разрешать или ограничивать передачу данных по кабелю, что делает его более безопасным для зарядки вашего устройства в общественных местах или при подключении его к ПК или ноутбуку.

Недавний отчет показал, что смартфон будет оснащен OLED-дисплеем, однако разрешение, частота обновления и другие детали дисплея пока не разглашаются. Что мы знаем, так это то, что устройство будет иметь тонкие рамки, небольшой подбородок и закругленные края. Смартфон также будет поставляться с предварительно загруженными приложениями, ориентированными на конфиденциальность, такими как браузер Brave, Signal и т. Д. Он будет работать на операционной системе на базе Android и предлагать поддержку двух SIM-карт со сверхширокополосным подключением 5G.