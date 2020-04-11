OUKITEL C18 Pro готовится к продаже

Для многих пользователей дорогие флагманские смартфоны известных брендов не являются такими уж желанными из-за стоимости. Не каждый готов отдать за свой смартфон тысячу долларов, особенно если в нем нет ничего удивительного. Для таких пользователей уже двадцатого апреля в релиз будет запущен смартфон OUKITEL C18 Pro, который выглядит очень современно и стильно, ничем не уступает конкурентам в плане производительности и при этом может похвастаться довольно качественной камерой на тыльной панели, которая дает возможность снимать в очень высоком качестве. Для тех, кто хочет купить смартфон именно для съёмки чего-либо, это отличная возможность получить море положительных эмоций и радости. Ждем официального релиза.